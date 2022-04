Verde pubblico abbandonato a Salerno città: ignoti ne approfittano e gettano nell'erba esche avvelenate

Mentre, come è noto, il Comune di Salerno non ha ancora appaltato la manutenzione del verde pubblico, dopo la sospensione del lavoro delle cooperative precedentemente impegnate nel servizio (in quanto protagoniste dell'inchiesta sui presunti appalti truccati ndr), la città si trasforma in una sorta di giungla. Proprio così, tra aiuole incolte e erbacce non estirpate, i marciapiedi salernitani sono ormai abbandonati a loro stessi, a tutto danno dell'igiene e del decoro pubblici, specie in vista della stagione calda e dell'inevitabile proliferare di insetti e roditori. Nonostante le frequenti denunce dei cittadini, ad oggi, nulla è stato risolto, in quanto mancano gli addetti al Verde Pubblico.

La denuncia

E c'è chi, privo di scrupoli, approfitta di tale disagio, per gettare esche avvelenate nelle aiuole cittadine: sono già 3, in zona Cittadella Giudiziaria, i cagnolini uccisi da ignoti, dopo essersi avvicinati al verde presente nei pressi del faro della Giustizia. Un altro caso di avvelenamento è stato segnalato sulla Lungoirno, non distante dal parco Pinocchio. Così, mentre è ancora in corso la procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del Verde Pubblico in città, oltre alla cura della strade, ad avere la peggio, risultano anche gli amici di zampa. Una situazione paradossale che rischia di peggiorare con l'avanzare delle settimane: unanime, dunque, l'appello dei cittadini al Comune di Salerno affinchè provveda nell'immediatezza a risolvere la allarmante problematica.