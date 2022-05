Chiusura del Museo dello Sbarco, Guerra replica ad Oddati: "Le risposte, ovviamente, non arrivano in maniera immediata"

Riflettori puntati sull'imminente chiusura del Museo dello Sbarco di Salerno, stamattina, al Comune, a margine di un altro incontro con la stampa. Ha risposto al presidente del Parco della Memoria, Nicola Oddati, infatti, il delegato comunale alla Cultura Ermanno Guerra. Oddati aveva espresso amarezza "per le promesse non mantenute dall'amministrazione", dopo la convocazione dell'associazione a Palazzo di Città per salvare il museo.

La replica

"Naturalmente noi ci auguriamo che non chiuda. - ha replicato Guerra - Ci sorprende questo ultimatum dal momento che il professor Oddati ha avuto un'interlocuzione con il sindaco, con me e con la commissione Cultura. Le risposte, ovviamente, non arrivano in maniera immediata, soprattutto quando riguardano una nuova allocazione del museo, non facile da risolvere da un momento all'altro, ed un contributo economico che l'amministrazione non può ancora disporre poiché il bilancio non è stato ancora approvato". Poi l'appello: "In ogni caso, ognuno assuma le decisioni secondo coscienza", ha concluso l'assessore.