Fascicoli nascosti o distrutti "a pagamento": nuova misura cautelare per l'assistente giudiziario del Tribunale di Nocera

Scatta la misura cautelare personale per l'assistente giudiziario A.S., impiegato presso la Cancelleria delle Esecuzioni Civili del Tribunale di Nocera Inferiore. A disporre il provvedimento, il Gip del Tribunale su richiesta della Procura. Tale misura fa seguito all'arresto in flagranza per concussione e induzione del febbraio del 2021 nei confronti del 30enne G.D.M. di Baronissi, accusato di aver ricevuto indebitamente 2mila euro da un imprenditore edile, quale sesta tranche di un importo complessivo preteso di circa 20mila euro, nonchè alla sottoposizione a misura cautelare personale, per lo stesso reato in concorso, dell'avvocato R.C. e dell'ingegnere C.S., sottoposti, all'epoca, il primo a misura interdettiva e il secondo ai domiciliari, per la durata di 6 mesi. Entrambi, infatti, sono stati ritenuti i reali destinatari della somma riconducibile a fatti concussori ai danni di un imprenditore, al quale era stato chiesto denaro per atti connessi con le funzioni dei due, rispettivamente di custode giudiziario e consulente tecnico d'ufficio nominati dal Tribunale di Nocera Inferiore in procedure esecutive immobiliari.

Le indagini

Grazie ad accertamenti eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, coordinati dalla Procura, le accuse hanno trovato riscontro. Emerso il ruolo cardine dall'assistente giudiziario A.S., indicato come "corsia preferenziale" o "punto di riferimento nel Tribunale", disposto ad asservire la propria funzione pubblica a pagamento, con la promessa di condizionare le scelte del Giudice di turno. L'assistente ha tentato di pilotare le assegnazioni di procedure esecutive, sottraendo numerosi fascicoli della Cancelleria delle Esecuzioni Civili del Tribunale, assicurandosi che il giudice non se ne accorgesse. Ha sottratto anche somme di denaro dai libretti delle procedure esecutive ed ha messo in atto altri 4 fatti concussori nei confronti di soggetti dimoranti negli immobili della Iacp Futura, fallita.

Gli altri indagati

Nell'approfittare della posizione ricoperta nelle procedure (come emerso anche in una chat denominata "Tribù"), gli indagati esercitavano pressioni sui malcapitati debitori di turno, prospettando miglioramenti nelle loro posizioni in cambio di denaro. Sempre A.S. si sarebbe prestato, su richiesta del legale, a negare la visione dei fascicoli di soggetti pignorati per indurre questi ultimi a sostituire l'avvocato di fiducia con professionisti del sistema. Inoltre, A.S. e R.C. sono accusati di indebita sottrazione di 3 fascicoli e della distruzione (documentata da un selfie) di atti giudiziari e documenti originali per non farli esaminare al Giudice dell'Esecuzione. Coinvolto anche il consulente tecnico d'ufficio C.S. che ha ammesso gli addebiti contestatigli, riferendo di aver anche modificato il valore di unità immobiliari, sovrastimandolo, per liberare beni dal pignoramento e permettere all'imprenditore concusso di venderli per poter versare la somma richiesta per l'azione illecita.

I provvedimenti

Il Gip ha sospeso per 1 anno dall'esercizio del pubblico ufficio l'assistente giudiziario, mentre per il custode giudiziario, differentemente da quanto chiesto dalla Procura, non è stata disposta una nuova misura dopo quella dei domiciliari e per l'attuale obbligo di dimora, nonchè per la cancellazione dell'uomo dall'albo dei custodi del tribunale di Nocera. Per tali decisioni, la Procura ha proposto appello e, intanto, è stata disposta la trasmissione di copia degli atti dell'indagine alla Procura della Corte dei Conti per la quantificazione dell'eventuale danno erariale. E' stato, infine, effettuato il sequestro preventivo di 36mila euro nei confronti di assistente e custode, quale guadagno del reato commesso.