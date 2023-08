Comune di Salerno: assunti altri 15 assistenti sociali, soddisfatta l'assessore De Roberto

Quindici nuove assunzioni a tempo indeterminato presso le Politiche Sociali del Comune di Salerno: ad annunciarlo, l'assessore Paola De Roberto. "Finalmente, dopo anni di attese, il Settore Politiche Sociali si arricchisce a tempo indeterminato di 15 nuove professionalità, 15 assistenti sociali che si aggiungono alle 14 già in servizio per migliorare sempre di più la qualità dei nostri servizi. - annuncia l'assessore alle Politiche Sociali- Ed ora primo step per tutti un programma di formazione continua".