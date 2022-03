Associazione per delinquere per rubare automezzi e materiali per l'edilizia: 4 arresti

Carabinieri in azione, nella notte trascorsa, nei comuni di Ottaviano, Sarno, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano. I militari di Sessa Aurunca, infatti, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dall'Ufficio gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, traendo in arresto 4 soggetti.

L'accusa

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, in particolare furti di automezzi e materiali per l'edilizia, commessi ai danni di molteplici attività commerciali dedite alla vendita di detti materiali, in diversi comuni delle province di Caserta, Salerno, Napoli, Frosinone e Latina, tra i mesi di novembre 2018 e novembre 2019, nonché di recuperare vari mezzi d'opera del valore di circa 600mila euro, restituiti ai proprietari.

Gli arresti

Dopo una complessa ed articolata attività investigativa condotta dai militari e coordinata dalla Procura, con intercettazioni telefoniche, ambientali e servizi dinamici sul territorio, dunque, sono scattati gli arresti. Un indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di competenza e tre sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni.