"Basta morti in Costiera", costituita l'associazione per la tutela delle vittime degli incidenti

Con la stesura e con la conseguente firma dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, questa mattina a Praiano è stata formalmente creata l’Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana. Durante la riunione costitutiva, i soci fondatori hanno votato all’unanimità l’elezione del Consiglio Direttivo, composto da Salvatore Gagliano in qualità di presidente, Adele Cuomo in qualità di vice presidente vicario, Giovanna Tedesco in qualità di vice presidente, Domenico Bozza in qualità di segretario, Gabriele Staiano in qualità di tesoriere, e dai consiglieri Giuseppe Acampora, Laura Cinque, Luca De Rosa, Nicola De Rosa, Marco Gargano e Rita Marciano.

La mission

Obiettivi principali dell’associazione sono assistere i familiari delle vittime di incidenti stradali e spronare le Istituzioni affinché sia garantita una sempre maggiore sicurezza sulla S.S. 163 Amalfitana, onde scongiurare il verificarsi di altre evitabili tragedie, come quella che lo scorso 4 dicembre ha determinato la morte del compianto Massimo De Rosa. Tutti i partecipanti hanno ritenuto di ringraziare sia l’Amministrazione Comunale di Praiano che il Distretto Turistico Costiera Amalfitana per la disponibilità datanell’assegnare quale sede provvisoria dell’Associazione il Centro Culturale “Andrea Pane”.

L'appello di Gagliano: