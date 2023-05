Presunto giro di false cartelle: assolto il cardiologo paganese, l'annuncio e lo sfogo su Facebook

"Il fatto non sussiste" secondo la prima sezione penale del Tribunale di Napoli: così si è concluso il processo che ha interessato il dottor Giuseppe De Martino, cardiologo paganese assolto dalle accuse per un presunto giro di cartelle false e l'uso improprio di alcuni farmaci sedativi e interventi mai eseguiti. "Due anni di macchina del fango contro di me, di articoli scandalistici sui media, di indagini incredilmente superficiali e poco professionali, 130 reati di falso ideologico contestati, migliaia di euro dei contribuenti spesi con incredibile leggerezza da chi ha condotto le indagini, e poi poi arriva la Giustizia, quella vera, quella fatta da Magistrati che interpretano diversamente il loro ruolo, questa volta umili, uomini e donne che lavorano lontano dai riflettori dei telegiornali, persone ancora alla ricerca della verità, disponibili all'ascolto e liberi da pregiudizi o ideologie", ha scritto lo stesso dottor De Martino su Facebook.

Il ringraziamento del medico