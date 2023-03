Abuso di ufficio: assolto l'ex sindaco di Eboli, perchè il fatto non sussiste

E' stato assolto l'ex sindaco di Eboli, Massimo Cariello, perché "il fatto non sussiste": cadono le accuse di abuso d'ufficio per l'ex primo cittadino e per l’ex assessore alle Politiche Sociali Lazzaro Lenza. Assolto pure Agostino Mastrangelo, dirigente comunale in quiescenza, all'epoca dei fatti alla guida del Settore Politiche Sociali, indagato per falso ideologico. Sul “caso Croce Rossa” erano partite le indagini per un esposto presentato in Procura dai consiglieri comunali di opposizione, Santo Venerando Fido e Damiano Cardiello.

Le accuse

La vicenda puntava i riflettori sull’affidamento alla sezione di Serre (sede Santa Cecilia) della Croce Rossa Italiana, del progetto “Doposcuola Solidale”, per il quale vennero erogati dal Comune di Eboli 8mila euro.