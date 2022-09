Comune di Camerota: via libera a nuove assunzioni a tempo indeterminato

Per il Comune di Camerota arriva una buona notizia dal Ministero dell’Interno. Dopo anni di lavoro da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, a braccetto con gli uffici preposti, è stato finalmente approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023.

I dettagli

Sono previste assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di:

- n. 1 cat. D funzionario area tecnica settore lavori pubblici a tempo pieno;

- n. 1 cat. D funzionario area contabile settore finanziario a tempo pieno;

- n. 2 cat. D funzionario area di vigilanza settore P.M. a tempo pieno;

- n. 4 cat. C istruttori area di vigilanza a tempo pieno.

Alle otto figure di cui sopra, poi, si aggiungono anche assunzioni a tempo determinato tramite concorso pubblico, vale a dire:

- n. 1 cat. D funzionario area tecnica part time 66,67%;

- n. 1 cat. D funzionario area contabile part time 66,67%;

- n. 6 unità di personale di categoria C con profilo professionale di Agente di Polizia Locale;

- n. 15 unità di personale di categoria B con profilo professionale di ausiliario del traffico per la gestione dei parcheggi comunali.

Il commento

“Esprimo grande soddisfazione. Finalmente dopo tanti anni il Comune di Camerota può assumere nuove figure - dichiara il sindaco Mario Salvatore Scarpitta -. Per troppo tempo l’ente ha lavorato con il personale ridotto all’osso, adesso saremo in grado di sistemare l’organico e ripartire dopo anni davvero difficili. Ringrazio gli uffici, i legali dell’ente, la Segretaria Comunale e tutte le persone che si sono impegnate per ottenere l’approvazione del piano del fabbisogno del personale. Soprattutto i cittadini del Comune di Camerota che continuano ad avere tanta pazienza e a darci tanta fiducia. Questi sono i segnali tangibili che dimostrano come i conti economici del Comune di Camerota stiano tornando alla normalità - chiosa Scarpitta - ciò significa anche assicurare un futuro più saldo ai nostri figli e ai nostri nipoti”.