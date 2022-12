Pagani: siglati i contratti per i primi 13 nuovi assunti nel Comune

Si è conclusa questa mattina la prima fase di assunzioni attraverso le mobilità con la sottoscrizione di ben 13 contratti di lavoro, a Pagani. Ad integrare per il momento la pianta organica saranno un istruttore tecnico categoria C, un istruttore contabile categoria C, quattro istruttori di vigilanza categoria C (di cui tre trasformano la loro posizione da part time a full time e uno si aggiunge ex novo), quattro istruttori amministrativi categoria C, un avvocato categoria D, il comandante dei vigili categoria D, un esecutore amministrativo categoria B. Un piccolo passo ma dall’immenso valore, visto il blocco delle assunzioni che ha costretto l'Ente a faticare sempre di più nella macchina amministrativa, a causa delle esigue forze lavoro a disposizione.

I commenti

"Ci auguriamo che il Governo Nazionale possa attraverso il Decreto Milleproroghe concedere una proroga per consentire al nostro Ente di completare il processo di assunzioni, così come da fabbisogno del personale – ha detto il consigliere Davide Nitto - e ciò anche in considerazione del fatto che l'autorizzazione da parte della Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) è pervenuta al nostro Ente solo in data 15 dicembre. Auguro ai nuovi dipendenti il benvenuto nel Comune di Pagani e buon lavoro". "Voglio ringraziare la dottoressa Marchiaro, segretario comunale, e il consigliere Davide Nitto, delegato al personale, per tutto l’impegno nella procedura. Ringrazio inoltre tutti i responsabili di settore e i dipendenti del comune per aver tenuto duro in questi anni di sacrifici. Era da tempo immemore che non si integravano tutto questo personale, e siamo solo all'inizio. Si apre una fase più positiva per la nostra città e anche per la macchina comunale. Speriamo con l’aiuto del Ministero di poter procedere con ulteriori 15 assunzioni già nei primi mesi del 2023. Questa notizia è il primo auspicio per l’anno nuovo per la nostra bella città", ha concluso il sindaco De Prisco