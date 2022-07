Ostello dalla Gioventù, nessuna offerta per l'Ave Gratia Plena Minor: prorogati i termini

Prorogati i termini dell'asta pubblica per la locazione dell'immobile "Ave gratia plena minor" da adibire ad Ostello della Gioventù.

La decisione

L'ufficio Patrimonio ha preso atto che, alla data del 26 luglio, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla procedura (in scadenza il 27 luglio). Di qui la decisione di prorogare fino al 26 ottobre la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.