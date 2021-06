Stop ad Astrazeneca anche per le seconde dosi degli under 60, open day Pfizer in Costiera

E' stata sospesa la seconda dose di Vaccino Astrazeneca per gli under 60. In via precauzionale, sono sospesi tutti i richiami di questo vaccino che si potrà comunque continuare a somministrare solo a chi ha più di 60 anni, dopo l'accertamento sulle esistenti correlazioni, sia pure in casi rarissimi, tra l’assunzione del Vaxzeviria e il rischio tromboembolici nella fasce di popolazione giovani. Dunque, molti under 60 in questi giorni stanno chiedendo delucidazioni all'Asl dopo l'annullamento e il rinvio di diverse convocazioni per la seconda dose.

Intanto, il 13 giugno, open day con Pfizer anche al Costa d'Amalfi di Castiglione per gli over 12, dalle 15 alla mezzanotte: 500 le dosi disponibili.