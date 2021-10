Vende auto con contachilometri manomesso: condannato titolare di rivendita di Atena Lucana

Il titolare di una rivendita di auto di Atena Lucana è stato condannato dal Tribunale di Lagonegro per il reato di truffa. Il commerciante nell’atto di compravendita di un’automobile (Mercedes CLS 350) ha posto in essere, per il tribunale, “artifici e raggiri che hanno indotto l’acquirente in errore”.

Il fatto

Nel corso delle indagini, infatti, è emerso che i chilometri effettivamente percorsi dell’autovettura acquistata dalla 31enne non erano 35 mila circa come dichiarato dal titolare della concessionaria bensì circa 150 mila. L’incresciosa scoperta è stata fatta dalla donna dopo un tagliando di controllo effettuato presso l’autofficina Mercedes.In precedenza aveva già versato 30 nuka euro per l’acquisto dell’automobile, oltre alla permuta della propria autovettura per un valore di 16 mila euro per un totale di 46 mila euro. Dopo essersi resa conto della truffa, la 31enne ha denunciato il titolare della rivendita di auto presso la locale stazione dei carabinieri. Di qui l’avvio dell’iter giudiziario, con il titolare è stato condannato alla pena di 7 mesi di reclusione, e al pagamento di una multa di 300 euro oltre alle spese processuali.