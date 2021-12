Alta velocità, Atena Lucana pronta a realizzare una stazione

il Consiglio Comunale di Atena Lucana ha manifestato l’interesse alla realizzazione della Stazione dell’Alta velocità sul territorio di Atena Lucana o a cavallo tra Atena Lucana e Sala Consilina.

Il commento

“Una proposta per il Vallo di Diano – commenta il sindaco Luigi Vertucci aprendo il dibattito dopo la lettura della delibera – Non faremo ovviamente barricate se RFI dovesse scegliere un’altra zona del Vallo Di Diano qualora vengano fuori altre proposte del Vallo Diano. Però la politica ha il compito di fare delle scelte nell’interesse di tutto il territorio senza snaturarne le peculiarità.Ed è importante iniziare a discutere sulla soluzione migliore e più vincente per il Vallo Di Diano che tenga conto delle infrastrutture esistenti e in corso di realizzazione, come la bretella a Brienza sulla ss95 che ci avvicina a Potenza, senza dimenticare il forte interesse per la realizzazione della strada di interconnessione Vallo Di Diano – Vallo della Lucania. Noi abbiamo il compito di fare delle scelte che non siano solo a tutela del nostro comune ma che abbiano un respiro lungo per le prossime generazioni".

Gli altri comuni

La deliberazione è accolta con riserva anche dalla minoranza che chiede di lasciare nel deliberato solo la proposta che interessa esclusivamente il comune di Atena Lucana.Anche il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, si è detto favorevole alla delibera approvata e pronto ad accoglierla in un prossimo Consiglio comunale. Sulla soluzione di Atena Lucana nei mesi scorsi si sono già espressi favorevolmente la Comunità Montana degli Alburni con la deliberazione di Giunta esecutiva n.36 del 12 maggio e alcuni Comuni come Marsicovetere, Brienza, Tramutola, Calvello, Satriano di Lucania e Sasso di Castalda.