Viaggiava in autostrada con 100 grammi di coca, condannato

Viaggiava con oltre 100 grammi di cocaina in auto, fu fermato ad Atena Lucana. Un ragazzo di Nocera Inferiore, ventenne, è stato condannato in primo grado per detenzione ai fini di spaccio alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. L'arresto risale all'estate scorsa, quando il giovane fu trovato con 108,86 grammi di cocaina, nascosti in un involucro di cellophane trasparente, in sottovuoto. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Lagonegro.

L'arresto

L'imputato aveva nascosto lo stupefacente all'interno degli slip. Secondo gli inquirenti era destinata ad una serie di assuntori, dato che il ragazzo fu fermato molto lontano dalla sua città di residenza. Viaggiava a bordo di una Volkswagen, lungo la carreggiata sud dell'A2, Autostrada del Mediterraneo.