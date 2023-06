Fermato sull'A2 con 100 grammi di cocaina nascosti negli slip. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio era stato arrestato due giorni fa un ragazzo di Nocera Inferiore, di 20 anni, lungo l'Autostrada del Mediterraneo in corrispondenza del comune di Atena Lucana. L'operazione è stata condotta dalla polizia stradale.

Le indagini

Durante un controllo gli agenti avevano trovato e sequestrato la droga, trasferendo poi il ragazzo in carcere. Ha diversi procedimenti pendenti per minaccia ed estorsione. All'esito del giudizio direttissimo il tribunale ha convalidato l'arresto per poi disporre l'obbligo di dimora nel comune di residenza per il ragazzo. Durante una perquisizione in casa, inoltre, è stato trovato materiale esplodente nelle disponibilità del fratello, indagato a piede libero.