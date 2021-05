Atena Lucana, doppio colpo dei ladri: furti in officina e azienda di trasporti

Su quanto accaduto, dopo le denunce sporte dalle vittime, sono in corso le indagini dei carabinieri di Sala Consilina

Ladri in azione nella notte ad Atena Lucana. Un gruppo di persone ha rubato in due attività: prima presso un’azienda di autotrasporti e poi in un’officina meccanica.

I colpi

Tra la refurtiva figura anche un furgone carico di pezzi di arredamento. Il veicolo è stato ritrovato a Campagna. Su quanto accaduto, dopo le denunce sporte dalle vittime, sono in corso le indagini dei carabinieri di Sala Consilina.