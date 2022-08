Contaminati da idrocarburi, inibito l’uso di terreni agricoli e pozzi ad Atena Lucana

Ordinanza del sindaco di Atena Lucana, per inibire l’utilizzo dei terreni agricoli e dei pozzi in località Macchia a causa della contaminazione da idrocarburi. Il provvedimento è stato deciso dopo il campionamento del suolo e delle acque sotterranee svolto dall’ARPAC, per conto della Procura di Potenza dopo la relazione eseguita dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ente incaricato dal Ministero della Transizione Ecologica per il presunto danno ambientale.

I dettagli

Nel sito sono stati riscontrati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione sia nel terreno, che nelle acque sotterranee per lo sversamento di idrocarburi leggeri.