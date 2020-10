Nascondevano rifiuti speciali sottoterra: cinque denunce ad Atena Lucana

I carabinieri di Sala Consilina hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lagonegro cinque persone accusate di smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato.

I controlli

Nei giorni scorsi i militari, dopo un sopralluogo in contrada “Limite del pozzo” ad Atena Lucana, hanno individuato alcuni terreni nel cui sottosuolo erano stati interrati rifiuti speciali non pericolosi consistenti in materiale di risulta e ferroso. L’area, di una superficie di 1200 metri quadrati, è stata delimitata e posta sotto sequestro. E così i proprietari dei terreni e chi ha commissionato la sepoltura dei rifiuti sono stati denunciati.