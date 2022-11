Comune di Atena Lucana, sospeso il pagamento di circa 1 milione di euro all’Agenzia del Demanio

La battaglia dell’amministrazione comunale di Atena Lucana, intrapresa nei confronti dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia di Riscossione, ha visto il suo primo risultato.Il Tribunale di Salerno, infatti, ha sospeso la cartella di pagamento che l’Agenzia della Riscossioni di Salerno ha emesso nell'interesse dell'Agenzia del Demanio per il pagamento della somma di quasi un milione di euro che pretende di ricevere dal Comune per una questione risalente agli anni ‘80 e che riguarda un procedimento di espropriazione non concluso.

La reazione

Soddisfatto il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci: “L’acceso conflitto è stato imposto nell’interesse dei cittadini di Atena Lucana, ai quali non posso sottrarre risorse economiche fondamentali per il bene della collettività che rappresento, ed è per tale ragione che ho voluto convintamente coinvolgere gli uffici comunali per un attento ed approfondito esame della questione. Il ricorso al Tar Campania - Napoli e il ricorso al Tribunale di Salerno - continua Vertucci - rappresentano le prime, ma fondamentali, scelte programmatiche per risolvere una vecchissima questione che ormai si presenta fortemente critica ed insostenibile. Esprimo la mia soddisfazione per il risultato momentaneamente perseguito - conclude - perché darà ulteriore vigore ad una battaglia giudiziaria che intendo affrontare con tutte le mie forze e con l’ausilio dell’avvocato Nicola Senatore, amministrativista, a cui il Comune ha affidato le sue difese”.