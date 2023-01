Atena Lucana, la visita di monsignor Cona al Comune: "Vi ricorderò nelle mie preghiere"

Questa mattina, nell'aula consiliare del Comune di Sala Consilina alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, è stato accolto il Nunzio Apostolico in El Salvador S. E. R. Monsignore Luigi Roberto Cona, arcivescovo titolare di Sala Consilina.

Dopo il saluto di benvenuto del sindaco Luigi Vertucci e di Sua Eccellenza Antonio De Luca, il Nunzio Apostolico ha espresso la gioia nell'essere in visita a Sala Consilina esprimendo quanto sia accogliente la popolazione campana.Inoltre ha sottolineato quanto sia importante instaurare un reciproco scambio di collaborazione propositiva, anche nel suo periodo di permanenza nel El Salvador, e che, compatibilmente con gli impegni, cercherà di non far mancare la presenza e la vicinanza, ricordando la comunità locale sicuramente nella preghiera e chiedendo ad essa di accompagnarlo con la preghiera nel suo nuovo incarico.

Il sindaco e l'Amministrazione comunale hanno poi voluto omaggiare Monsignor Cona con una targa in ricordo della Giornata e con le pubblicazioni testimonianza della Storia di Sala Consilina sia civile che religiosa.