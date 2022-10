Scontri alla partita tra Atletico Faiano-San Gregorio Magno: inibito il consigliere Nappo

Un anno di inibizione dai campi di calcio per non aver risposto, per ben due volte, alla convocazione del Tribunale Regionale di Giustizia Sportivo per chiarire la sua responsabilità da dirigente dell’Atletico Faiano in relazione agli episodi di violenza che si verificarono al termine della partita contro il San Gregorio Magno: è questa la condanna che ha colpito Gaetano Nappo, consigliere comunale della maggioranza del sindaco Giuseppe Lanzara, con delega proprio alle attività sportive.

La vicenda

I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio e si verificarono allo stadio Delle Donne di Santa Tecla a Montecorvino Pugliano. Al termine del big match che contrapponeva la prima della classe contro la seconda, vinto per 2-1 dal San Gregorio, “alcuni sostenitori di casa e dirigenti - secondo quanto scritto sulla pagina del team di San Gregorio Magno - hanno atteso la squadra ed aggredito fisicamente buona parte del gruppo”. Bilancio: 3 dirigenti e 2 tesserati portati in ospedale per trauma cranico, fratture del setto nasale e ferite varie.

La sentenza

Nella sentenza del tribunale federale regionale si legge che l'inibizione dai campi di calcio per un anno scaturisce dal fatto che il “Sig.Gaetano Nappo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Atletico Faiano ai sensi dell’art. 2, comma 2 C.G.S. della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire”. Stessa motivazione anche per Michele Nappo, Vito Lamberti e Damiano Romano.