Disservizi all'ATM dell'ufficio postale di Montecorvino Rovella: l'intervento di Cittadinanzattiva

Continuano i disagi e disservizi presso l'ATM dell'ufficio postale di Montecorvino Rovella. In campo c’è Cittadinanzattiva che ha chiesto l’intervento delle Poste. "La nostra pazienza è andata oltre il tempo utile e consentito di attesa per verificare nei prossimi giorni, a decorrere da oggi, se il nuovo dispositivo di ultima generazione a sistema Touch screen nella sede del capoluogo postale, sarà istallato con serietà e non sarà più rimandato un importante e semplice servizio da offrire per diritto ai cittadini e utenti che si servono quotidianamente del servizio ATM di Montecorvino Rovella".

La posizione dell'associazione:

Cittadinanzattiva spiega: "Per non aspettare più le calente greche, che tra l'altro, cosa grave e gravissima, mai giustificati questi ritardi di disagio moltiplicati di disservizi dall'ente poste, spiegando ai cittadini pubblicamente del perché si sia creata quest'attesa prolungata e senza fine, che ne stanno subendo direttamente i cittadini per la gravità e la vergogna per ottenere un diritto universale di istallazione di un moderno ATM presso l'ufficio postale del capoluogo di Montecorvino Rovella. Noi ci domandiamo: è cosi difficile quando nella frazione macchia l'ATM, per creata disomogeneità e disuguaglianza territoriale, è già realtà operativa…? Quindi in sintesi, come è capitato in frazione Macchia nella quale l'associazione si è tanta impegnata e battuta per risolvere brillantemente il problema del disagio storico e annoso , creato soprattutto verso molti cittadini e persone disabili e fragili, dovuti a disservizi più volte denunciati e contestati da cittadinanzattiva per le difficoltà riscontrate sulla cattiva funzionalità meccanico del vetusto dispositivo dell’ATM dell’ufficio di Macchia" conclude la nota.