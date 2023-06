Ato Salerno, la Cgil esulta: "Evento di portata storica"

“Grande soddisfazione” per l’approvazione definitiva del Piano di Ambito dell’Ato Salerno viene espressa dal segretario della Fp Cgil, Erasmo Venosi. “Un evento di portata storica – secondo Venosi - perché avviene ad oggi nel solo Ato di Salerno mentre negli altri Ato della Regione Campania l’attuazione della Legge Regionale di riordino del ciclo integrato dei rifiuti è ancora in una fase di grande difficoltà”.

Le dichiarazioni

“Il risultato raggiunto – afferma Venosi - è importante soprattutto perché avrà notevoli e significative ricadute sui risvolti occupazionali per i tanti lavoratori degli ex Consorzi di Bacino e delle loro ex Società Partecipate, che ancora attendono di essere stabilizzati dopo anni che li vedono impegnati in forma precaria nei progetti del ‘Programma Straordinario’. Avere oggi uno strumento come il definitivo Piano di Ambito significa poter finalmente immaginare di poter chiudere in modo definitivo le ultime situazioni ancora aperte di precariato occupazione nel ciclo dei rifiuti in Provincia di Salerno”. Il prossimo step deve essere rappresentato dalla convocazione di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali “per avviare il necessario confronto su quella che dovrà essere la programmazione presente e futura, che dovrà portare alla necessaria e fondamentale operatività dei Sub Ambito di Distretto (SAD), con la imprescindibile tutela delle attuali Società a totale controllo pubblico operanti in Provincia di Salerno e gestori presenti del ciclo integrato dei rifiuti in alcuni dei più importanti comuni e la definitiva stabilizzazione di tutti i lavoratori presenti nelle ‘liste certificate’ e non ancora non ricollocati stabilmente”.