Danni maltempo, scatta il divieto di balneazione ad Atrani 

Stop alla balneazione nel comune di Atrani. Il sindaco Luciano De Rosa Laderchi ha emesso un'ordinanza in via cautelativa dopo l'abbondante pioggia di due giorni fa che ha "messo in crisi il delicato equilibrio del bacino idrografico del torrente Dragone che recapita le proprie acque sul litorale di Atrani e che hanno determinato lo sversamento in mare di reflui di acque fognarie". Il provvedimento è momentaneo.