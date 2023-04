Mare pulito ad Atrani, i dati dell'Arpac: acque di balneazione “buone”

Un’ottima notizia a ridosso delle festività pasquali, che apre nel migliore dei modi la stagione estiva: le acque antistanti la spiaggia di Atrani sono perfettamente balneabili. Lo dicono i risultati degli ultimi prelievi dell’Arpac, a conferma della bontà dei puntuali interventi messi in atto negli ultimi anni per garantire a residenti e turisti la massima sicurezza nella fruizione dello specchio di mare che lambisce il borgo. Dal 2014, anno in cui si sono iniziati gli interventi di risanamento previsti dal D. Lgs. 116/08 dopo la classificazione di “acque vietate alla balneazione” del 2009, il monitoraggio è stato continuo e i risultati evidenti: le campionature effettuate dall’Arpac hanno costantemente dato esiti positivi (fatta eccezione per qualche prelievo effettuato subito dopo eventi di pioggia, con sversamenti accidentali di fango in mare).

Il commento

“Il lavoro che abbiamo testardamente portato avanti in questi anni sta premiando i nostri sforzi” dice il sindaco Luciano de Rosa Laderchi che spiega: “Raggiungere il livello di classificazione buono per le nostre acque di balneazione è un risultato che ci motiva a continuare la strada intrapresa nel 2014, con i massicci interventi dell’Ausino relativi alla pulizia costante dell’impianto di trattamento primario, alla disostruzione puntuale dell’imbocco della condotta sottomarina ed al al ripristino ed alla manutenzione delle funzionalità del sistema di paratoie che indirizzano i reflui nella vasca su piazzale Marinella.”