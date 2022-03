Cade nel giardino e sbatte la testa: morto ex vigile urbano di Salerno

Tragedia, questa mattina in Costiera Amalfitana, dove un ex vigile urbano di Salerno (di cui non sono state fornite ancora le generalità) è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in un giardino ad Atrani. Sembra che l’uomo sia scivolato accidentalmente, intorno alle 10:30, sbattendo violentemente la testa per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato con l’eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove, purtroppo, è deceduto. Dolore.