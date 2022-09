Sorpreso a dare da mangiare ai gabbiani ad Atrani: scatta la multa e scoppia la polemica

E’ polemica ad Atrani, in Costiera Amalfitana, dove un cittadino è stato multato per aver dato da mangiare ai gabbiani. Ad estendere il verbali sono stati gli agenti della Polizia Locale denunciando la violazione del Regolamento per il decoro urbano. L’episodio si è verificato nell’area denominata “Scoglio a Pizzo”.Ora la persona interessata dovrà pagare, entro 60 giorni, una sanzione amministrativa di 50 euro.

La polemica su Facebook

Intanto, scoppia la polemica sui social dov’è stato pubblicato il verbale. Scrive una donna: “Vergognaaa !! Il comune di Atrani odia gli animali. Per lo stesso decoro urbano ha permesso che venissero uccisi degli anatroccoli e una papera presa a bastonate e morta con il collo spezzato e non ha fatto niente. Ogni anno vengono uccisi gatti nelle colonie e non fa niente.. Sono assassini quanto chi uccide”.