Garantire la sicurezza del territorio e l’incolumità di cittadini ed ospiti attraverso il finanziamento di due opere fondamentali che il borgo ancora attende, a 14 anni dall’alluvione del 2010: è quanto chiede l’amministrazione comunale di Atrani al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto ed a tutti gli enti sovracomunali interessati.

La nota

Nella nota inviata, in risposta a quella inoltrata dal Ministro Fitto dopo l’incontro con i sindaci ANPCI (l'associazione che riunisce i piccoli Comuni) del 16 febbraio in cui si chiedeva di verificare la lista degli interventi da completare trasmessa dalla Regione, si rappresentano tutte le lentezze e le difficoltà nella realizzazione dello scolmatore di piena (by-pass) del torrente Dragone (3.930.730,47 euro) e delle aree sicure per il parcheggio (11.500.000 euro), complementari all’intervento sull’alveo del torrente già finanziato per 900.000,00 euro per cui il Comune di Atrani, soggetto attuatore, sta per avviare la gara di affidamento dei lavori. “Rivolgiamo un accorato appello affinché gli enti sovracomunali possano aiutare noi sindaci a difendere territorio e popolazione in maniera adeguata” dichiara il sindaco Luciano de Rosa Laderchi. “Siamo i primi responsabili in caso di eventi legati al dissesto ma senza finanziamenti per eseguire gli interventi di messa in sicurezza, che sono prerogativa di altre Istituzioni, non possiamo adempiere al nostro difficile ruolo di tutela di un territorio così fragile e dei suoi abitanti.”