Nascondeva in auto cocaina e hashish: arrestato 44enne salernitano in Irpinia

Un 44enne della provincia di Salerno è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto ad Atripalda in orario serale, i carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito.

L'arresto

L’atteggiamento sospetto dell’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’attività, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e di 27 grammi di cocaina, ma anche della somma in denaro contante di 85 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Alla luce delle evidenze emerse, il 44enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, rinchiuso nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. La droga è stata sottoposta a sequestro.