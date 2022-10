Nuovo attentato incendiario a San Marzano: a fuoco mezzi di un’azienda del trasporto scolastico

Ancora un attentato incendiario a San Marzano sul Sarno: a fuoco, i mezzi di un’azienda del trasporto scolastico. La sindaca Carmela Zuottolo ha già allertato il prefetto e le forze dell’ordine.

Aleggia preoccupazione, in città, per l'escalation di incendi che hanno preso di mira le auto di membri del consiglio comunale ed ora anche la ditta di trasporti. Accertamenti in corso.