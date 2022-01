Rianimazione al completo, personale sanitario insufficiente e attese in ambulanza fino a quattordici ore: Sanità al collasso a Salerno

La Sanità locale è al collasso. Drammatiche, le testimonianze di innumerevoli cittadini, nelle ultime ore. Purtroppo, al Ruggi di Salerno, sono rispuntate le file di ambulanze in attesa di poter raggiungere il pronto soccorso. In particolare, giovedì, una persona positiva al Covid, bisognosa di ossigeno e soccorsa dall'Humanitas, è giunta alle ore 18 all'ospedale di via San Leonardo, per accedere nella struttura solo alle 10 del mattino seguente. Non si tratta di un caso isolato. Innumerevoli le richieste di aiuto e le segnalazioni inviate alla nostra redazione sui ritardi e sui disservizi sanitari registrati negli ultimi giorni.

Rianimazione al completo

Tutti occupati, i posti del reparto Covid. E, ieri, su 10 letti disponibili in Rianimazione, c'erano 14 pazienti che avevano bisogno del ricovero. Rinviati anche sedute operatorie per patologie complesse, in quanto mancavano anestesisti e posti nei reparti. Sovraffaticato ed impotente, dinanzi alla nuova emergenza Covid, il personale sanitario che, ad oggi, non è più in condizione di prestare le dovute cure ai degenti.

A rivolgere il suo appello alla comunità, il coordinatore provinciale Uil per l'area Materno Infantile del Ruggi, Mario Polichetti: