Permessi di soggiorno "lumaca" a Salerno: attesa di 1 anno solo per acquisire le impronte digitale

Si dilatano i tempi d'attesa per gli stranieri in attesa di rinnovare il permesso di soggiorno, a Salerno. "Dopo mesi, mi è arrivata la convocazione per il rilascio delle impronte digitali fissata il prossimo dicembre", ci racconta un migrante a cui, come a tanti, urge regolarizzare la propria posizione nel territorio italiano. Non si tratta di un unico caso di ritardo: gli appuntamenti per l'acquisizione delle impronte degli stranieri che hanno consegnato la documentazione per ottenere il rinnovo di permesso, sono fissati addirittura dopo un anno dalla richiesta.

L'iter

Dopo il rilascio delle impronte digitali, tra l'altro, l'iter prosegue e occorre attendere altri mesi prima di ottenere finalmente il proprio rinnovo. "Dovrei tornare nel mio Paese per fare visita ai miei cari che non vedo da troppo tempo - racconta un altro straniero- ma se non rinnovo prima il permesso, non posso lasciare l'Italia: trovo ingiusto dover attendere più di un anno per ottenere un documento che sono in condizioni di poter ricevere subito. La vita delle persone viene rovinata dalla burocrazia".

L'appello

Urge, dunque, un incremento del personale dell'ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, per scongiurare nuovi inaccettabili ritardi e i conseguenti, inevitabili, disagi ai migranti in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.