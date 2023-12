Atti persecutori e minacce: scatto il divieto di avvicinamento per due uomini

Due ordinanze applicative della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa sono state eseguite nel Salernitano. Le ordinanze sono state emesse dal gip di Salerno su richiesta della Procura salernitana nei confronti rispettivamente di un 50enne di Giffoni Valle Piana e di un 31enne di Olevano sul Tusciano.

Le indagini

Nel primo caso i carabinieri della stazione di Battipaglia hanno eseguito la misura nei confronti del 50enne per i reati di atti persecutori e lesioni, consistiti, secondo l'ipotesi accusatoria, in continue minacce di morte; nei confronti del 31enne invece i militari della stazione di Olevano sul Tusciano hanno eseguito il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati nei confronti del 31enne per atti persecutori e lesioni aggravate, compiuti nei confronti di altra persona.