Litigano con i vicini e iniziano perseguitarli: una delle vittime si toglie la vita, 3 giffonesi nei guai

Carabinieri di Giffoni Sei Casali in azione, ieri sera: nei confronti di 3 persone, è scattato il divieto di dimora e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una persona offesa, come disposto dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo. A finire nei guai A.B. (classe 1956), A.D. (classe 1984) e R.C. (classe 1960), tutti componenti dello stesso nucleo familiare abitante in quel centro, poiché accusati di concorso in atti persecutori e morte come conseguenza di un altro delitto.

Il caso

Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate dai carabinieri di Giffoni Sei Casali a seguito della querela presentata il 12 agosto scorso dai vicini di casa, coniugi, F.M. (classe 1977) e S.O. (classe 1981), nei confronti degli indagati con i quali si erano incrinati i rapporti già dall’anno 2015, quando era avvenuta una lite per una negata vendita di una stanza dell'immobile dove erano tutti residenti. Motivo per il quale, nel corso degli anni, gli indagati hanno avuto incessanti comportamenti persecutori ai danni delle vittime, consistenti in ripetute minacce, offese in strada, pedinamenti e danneggiamenti, tali da cagionare un perdurante stato d’ansia e di profonda prostrazione psichica fino ad indurre F.M. a compiere l’estremo gesto (il 21 agosto scorso, quando è stato trovato annegato in mare a Salerno) per cause riconducibili a tale vicenda come dallo stesso ampiamente palesato in una accorata lettera, successivamente rinvenuta nel suo veicolo, in cui sviscerava tutte le paure ed ansie provocate dai tre vicini. La vicenda denunciata dai coniugi era stata anche confermata nelle sommarie informazioni delegate ai Carabinieri del reparto procedente e dalla complessa attività investigativa svolta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.