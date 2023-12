I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno eseguito due ordinanze applicative di misura cautelare a carico di due soggetti per atti persecutori. Come riportato da StileTv, un 45enne di nazionalità algerina residente a Pontecagnano è stato sottoposto al divieto di dimora per aver perseguitato ripetutamente un'imprenditrice del posto. L'altro provvedimento (divieto di avvicinamento) è scattato a carico di un 43enne di Capaccio per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei due figli. Entrambe le misure sono scattate a seguito della denuncia delle vittime, che hanno innescato le indagini dei militari dell’arma.