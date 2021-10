Selfie sacrileghi al Duomo di Salerno: caccia ai responsabili

Non solo piazza della Libertà: alcuni ragazzini hanno preso di mira anche la Cattedrale di Salerno, come denunciato dalla pagina Facebook "Solo per chi ama Salerno". Su instagram, infatti, i giovani hanno postato dei selfie violando perfino i luoghi sacri e divulgando foto con tanto di bombolette. "Beh sono Dio o no", ha scritto uno dei ragazzini sui social accompagnando uno dei suoi scatti.

L'auspicio è che vengano rintracciati e che si prendano i provvedimenti per scongiurare nuovi atti vandalici.