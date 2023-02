Atti vandalici e prevenzione: spuntano le recinzioni al Pala Impastato e al Pala Green di Agropoli

Completata la recinzione del Pala Impastato e del Pala Green. In passato, ve ne era una solo parziale: l'obiettivo è stato quello di impedire l’accesso ai due impianti negli orari in cui sono incustoditi. "A seguito dei diversi atti vandalici che si sono susseguiti in passato - spiega il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi- abbiamo convenuto che fosse necessario provvedere a recintare l'intera area, ai fini della sicurezza della stessa".

Parla il sindaco

"Una vicenda annosa, una istanza che proveniva anche da tanti cittadini, che abbiamo ritenuto di soddisfare, ai fini della sicurezza e a tutela della cosa pubblica. A breve sarà predisposta la nuova tensostruttura al Pala Impastato (oggi si è tenuto il sopralluogo della ditta) che era stato scoperchiato dal vento forte a novembre scorso, così da restituire alla comunità e alle associazioni una struttura dignitosa. - annuncia il primo cittadino - Continuiamo a prestare attenzione a tutte le questioni, che siano di maggiore o minore entità, lavorando alacremente per dotare la città di sempre maggiori servizi e risolvere le criticità", ha concluso.