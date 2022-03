Eboli: ragazzi distruggono una panchina, ripresi dalle telecamere di sorveglianza

Atti vandalici ad Eboli, dove alcuni giorni fa un gruppo di ragazzini, tutti di circa 13 anni, ha distrutto una panchina in marmo.

I fatti

In particolare, i ragazzi hanno distrutto la panchina spezzandola in due, correndo anche il rischio di ferirsi. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate dalla Polizia Municipale, diretta dal Comandante Sigismondo Lettieri. I caschi bianchi, infatti, notando la panchina divelta hanno deciso di guardare le immagini catturate dalla telecamera ed hanno così notato quello che era successo. Il luogo è stato messo in sicurezza e verranno presi provvedimenti nei confronti degli autori del gesto. Nel frattempo la Polizia Municipale di Eboli ha intensificato i controlli su tutto il territorio, per evitare che tali gesti possano ripetersi.