Attività balneari ad Agropoli: c’è l’ordinanza di Mutalipassi

Tutto pronto per le attività balneari ad Agropoli: il sindaco Roberto Mutalipassi, insieme al comandante della polizia municipale, maggiore Sergio Cauceglia, ha firmato un’ordinanza ad hoc. Il provvedimento regolamenta gli aspetti legati all’utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Diverse le prescrizioni in esso contenute. Tra le più importanti, viene stabilito il divieto di alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere; lasciare dopo le ore 20.00 e fino alle 8.00 del mattino successivo e comunque in maniera inutilizzata sulle spiagge libere, sedie, ombrelloni e attrezzature balneari in genere. Questo per impedire l’utilizzo al fine di “prenotazione” del posto in spiagge di libera fruizione. E’ vietato anche condurre o far permanere animali di qualsiasi tipo, tranne i cani per non vedenti o addestrati per il salvataggio in mare. Da tale prescrizione è esclusa la “dog beach”, individuata con delibera commissariale e in corso di attivazione. Stop anche alle cicche di sigarette (e prodotti da fumo in genere) gettate in mare o sugli arenili, oltre a qualsiasi rifiuto. Non è possibile praticare attività, anche sportiva, qualora questa arrechi danno, molestie e disturbo alle persone; vietato tenere radio o apparecchiature a diffusione sonora a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica. Il mancato rispetto del provvedimento comporterà la sanzione in base alla violazione compiuta.

Parla il sindaco