Asl, presentato il nuovo atto aziendale. Aliberti: "Ai sindaci è stato impedito di parlare"

E’ stato presentato, questa mattina, alla Provincia, il nuovo atto dell’Asl di Salerno alla presenza dei sindaci del territorio e delle sigle sindacali. Ma scoppia la polemica per la mancata possibilità di far porre domande o esprimere riflessioni ai primi cittadini.

La polemica

A denunciarlo, sui social, è il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti: “Siamo stati invitati dal direttore Sosto per visionare il nuovo atto aziendale, ma poi c’è stato impedito di parlare. Non abbiamo potuto esprimere le nostre idee, considerazioni o domande. Niente. Per quanto riguarda la battaglia a difesa dell’ospedale scafatese sono rimasto isolato”. Aliberti, poi, usa l’ironia: “Hanno parlato delle riconversioni di Scafati, che dicono diventerà polo della riabilitazione con oltre 150 posti letto. Previste riconversioni straordinarie anche per Eboli, Roccadaspide, Polla avrà più di 170 posti. Dicono che sarà potenziato il servizio di emergenza da Scafati a Sapri. Tutto bene, tutto risolto”.

Le disposizioni in sintesi

L’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania avrà a disposizione 286 posti letto; ad Agropoli sono stati confermati 100 posti; Roccadaspide avrà 14 posti letto di medicina generale, 6 di cardiologia, 16 di lungodegenza e 20 per l'ospedale di comunità, attivi il pronto soccorso e la radiologia; a Sapri 116 posti letto che condividerà l'oncologia con Polla (2 posti letto) e la medicina trasfusionale con Vallo della Lucania. Eboli e Battipaglia restano in un unico Dea: 152 posti per il primo, 142 per il secondo; 173 posti letto per Polla, 82 per Oliveto Citra. Pagani vedrà rafforzato il polo oncologico con la radioterapia.