Danni al parabrezza e messaggio intimidatorio ad un candidato: la solidarietà del sindaco

Danni al parabrezza dell’auto, con tanto di messaggio collegato alla sua attività politica ed alla campagna elettorale: è stato preso di mira da ignoti, il candidato Dino Giordano, a Pellezzano.

La solidarietà

Ad esprimere la solidarietà per Giordano, il sindaco Francesco Morra: "Massima solidarietà e pieno sostegno al nostro candidato Dino Giordano che, nella giornata di oggi, ha subito un vile atto intimidatorio - ha detto il primo cittadino - Augurandoci che si tratti di una semplice bravata, speriamo che i Carabinieri e la Magistratura, immediatamente avvisati dell'accaduto con formale denuncia, possano individuare in tempi rapidi i responsabili del gesto privo di ogni ragione. A Dino rivolgiamo un forte abbraccio ed un invito a proseguire senza paura la sua campagna elettorale", ha concluso Morra. Accertamenti in corso, intanto, per far luce sul fatto.