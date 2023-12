Uffici devastati al Villagio di Esteban, la solidarietà della FP CGIL

Grave atto vandalico presso la sede di Mercatello del Villaggio di Esteban. Il Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Salerno Antonio Capezzuto e il Coordinatore provinciale Terzo Settore Fabio Avella, esprimono la propria solidarietà al Presidente del Villaggio di Esteban Carlo Noviello e a tutti gli operatori. "Il Villaggio di Esteban è una realtà importante che propone lo scopo di prevenire e contrastare l’esclusione sociale, per favorire l’inserimento nei contesti vitali delle persone che vivono una situazione di disagio e per promuoverle e realizzarne lo sviluppo. - si legge sulla nota del sindacato - Una realtà salernitana importante che gestisce servizi residenziali e semi-residenziali per minori a rischio, diversamente abili e per la salute mentale e realizza la propria missione attraverso la promozione di interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, culturali, animativi per rispondere in maniera efficace ed incisiva ai bisogni dell’infanzia, dei bambini e ragazzi difficili, delle persone con disabilità fisica e psichica e con disagio mentale, degli anziani e delle famiglie multi-problematiche".

Parlano Capezzuto e Avella: