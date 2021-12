Campagna: viaggiavano su un furgone con lampeggiante indossando tute catarifrangenti dell’Anas, una denuncia e un arresto

Sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nella notte, dai carabinieri di Campagna, due pregiudicati che indossavano delle tute catarifrangenti dell’Anas e viaggiavano a bordo di un furgone con un lampeggiante. I militari hanno controllato un Fiat Ducato con a bordo i due napoletani, classe 1968 e 1983, con precedenti per reati contro il patrimonio.

L'arresto

All’interno del Ducato erano presenti due cisterne vuote da 1000 litri che probabilmente sarebbero state utilizzate per qualche furto. Oltre alla denuncia, l’uomo, classe 1983 è stato portato nella casa circondariale di Fuorni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Macerata per una rapina del 2013. Infine, il secondo uomo classe 1968 è stato segnalato alla Prefettura, in quanto aveva 0,2 g di cocaina.