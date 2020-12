Caggiano, Pucciarelli sul Natale: "Mi mancano gli abbracci e l'emozione degli auguri"

Caggiano "abbraccia", seppur virtualmente, Francesco Pucciarelli, detto lo SLAcciato. Al cittadino che sta vivendo un periodo difficile, è stato chiesto cosa pensasse del Natale che sta per arrivare.

La sua risposta:

"Mi manca la calda atmosfera quando tutti insieme in famiglia si gustavano zeppole ancora fumanti, appena saltate fuori dalla padella sul fuoco, la magia delle ciaramelle e zampogne che immutabili nel tempo da millenni allietano i cuori di cristiani grandi e piccini e senza differenza di ceto sociale. Mi mancano gli abbracci e l'emozione dello scambio degli auguri, mi mancano la gioia e l'allegria degli addobbi e le luci colorate delle strade e dei negozi."

"A lui e a tutte le persone che sono confinate per anni a causa di questa e quella malattia, mandiamo un piccolo pensierino, accenderà i loro occhi", ha detto Mimmo Pucciarelli. Like e condivisioni sui social per Franco Pucciarelli e per tutti coloro che soffrono.