Muore dopo le dimissioni dall'ospedale di Polla: sequestrata la salma di un 60enne

Nuovo presunto caso di malasanità nel salernitano. La Procura di Lagonegro ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 60enne di Auletta che, ieri mattina, è stato trovato cadavere nella sua abitazione alla frazione di Tufariello.

Le indagini

Nel pomeriggio di giovedì, l’uomo si è recato, accompagnato da un familiare, al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla perché non si sentiva bene. I medici lo hanno subito sottoposto ad accertamenti, che non avrebbero riscontrato anomalie, e anche al tampone molecolare. Per conoscere il risultato del test, però, bisogna attendere diverse ore. A quel punto, il 60enne è tornato a casa: da chiarire se di sua spontanea volontà o su indicazione del personale sanitario. Una volta lì, però, ha accusato un malore ed è morto. Di qui, la denuncia dei familiari ai carabinieri. La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro della salma in attesa del possibile svolgimento dell’autopsia.