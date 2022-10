Rincari e crisi: l'amaro sfogo di una commerciante di Scafati, intanto lo Spi Cgl organizza una protesta

"Sono la titolare, insieme a mio marito, di un Panificio Giugliano dal 1920 sito a Scafati: la nostra vita è il lavoro, dove offriamo quotidianamente qualità pulizia e gentilezza. Sono mesi che purtroppo abbiamo dovuto licenziare due brave ragazze per tutti questi aumenti che ci tolgono il respiro. Mio marito mi ha chiesto di provare a fare sacrifici, provvedendo tutto noi da soli. Sì, stata la mia risposta. Si lavora, si paga la merce ma quello che non si riesce a pagare più sono le utenze: il primo ratealizzo su un conto, poi la seconda bolletta non te la fanno più sul precedente ratealizzo e si deve procedere su un altro conto. Va bene: poi fra un mese di nuovo la bolletta e dove la ratealizzo? Sul conto del mio cane? Intanto noi cerchiamo di non arrenderci, ma purtroppo lo Stato ci sta portando alla fase terminale dopo anni anni di sacrifici".

Questo l'amaro sfogo di una commerciante, pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Scafati se...": "Vogliamo lavorare questo chiedo. Vivere dignitosamente perché il pane, il latte ecc sono generi di prima necessità e lo Stato deve dare il supporto di poter soddisfare il fabbisogno di tutti i cittadini", ha concluso amareggiata la titolare del panificio.

La nota dei sindacati

La crisi in atto, il rincaro delle bollette di acqua, luce e gas, l’aumento dei generi alimentari di prima necessità, stanno ulteriormente aggravando la condizione economica e sociale del Paese intero: a notarlo anche la Cgil che ha sottolineato come, a pagarne le conseguenze, siano anche migliaia di anziani e di pensionati che si ritrovano a non avere i soldi necessari per la spesa, per curarsi, per pagare il mutuo. Un primo indice rilevatore è l’impennata dei pignoramenti sulle pensioni, condizione che non solo determina la povertà, ma che alimenta, visto lo stato di necessità, il possibile ricorso all’usura. Le società di rilevazione, a partire dall’ISTAT, ci dicono che è aumentata la povertà assoluta, così come quella relativa, in particolare qui nel Mezzogiorno d’Italia. Anche a Salerno la condizione, giorno per giorno, si aggrava sempre di più: con un’inflazione del 9% e con un aggravio annuale della spesa media di circa 2.500 euro a famiglia, gli incentivi, pochi, che dovrebbero essere messi a disposizione certamente non saranno sufficienti. Dunque, lo SPI CGIL, con lo SPI-CGIL Campania Napoli, FEDERCONSUMATORI e la CGIL di Salerno, ha ritenuto di convocare un presidio di protesta, ma anche di proposta, per l'11 ottobre, presso il piazzale antistante la Prefettura di Salerno, con inizio alle 10. Alla fine del presidio, sarà chiesto un incontro specifico con il Prefetto di Salerno.