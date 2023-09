Allarme Covid in Campania: a Salerno aumento dei casi del 55,9% in una settimana

"In Campania, nella settimana 7-13 settembre, si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (68) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (54,6%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (2,7%) e in terapia intensiva (0,4%) occupati da pazienti Covid-19". Sono questi i dati del nuovo rapporto della Fondazione Gimbe dedicato al monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia.

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia:

Avellino 77 (+40,5% rispetto alla settimana precedente);

Salerno 76 (+55,9% rispetto alla settimana precedente);

Caserta 68 (+54,7% rispetto alla settimana precedente);

Napoli 64 (+61,8% rispetto alla settimana precedente);

Benevento 36 (+23,4% rispetto alla settimana precedente).