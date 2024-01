Unisa, mensa aperta anche nei week-end: studenti contro l'aumento dei prezzi

La mensa dell'Università degli Studi di Salerno dal 13 gennaio è aperta a pranzo anche il sabato e la domenica. Limitatamente al mattino, sarà inoltre possibile usufruire degli spazi come aula studio, così come durante la settimana.

La questione caro prezzi

Circa i costi previsti per il servizio: chi ha la borsa di studio potrà beneficiare dell’esenzione, grazie a diverse interlocuzioni del rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Adisurc. Una prima richiesta era stata avanzata a settembre e ne è seguita una discussione in Consiglio degli Studenti, dove lo stesso rappresentante ha fornito chiarimenti sulla questione. A dicembre, tale richiesta è stata definitivamente accolta, in un ulteriore incontro dedicatosi alla tematica relativa alla ristorazione.

A seguire, la Rete Universitaria Nazionale di Salerno il 12 gennaio ha depositato una richiesta all’Ateneo, per scongiurare l’aumento dei prezzi: "Dopo varie interlocuzioni avute con l’Ateneo affinché la questione fosse affrontata, il lavoro dei nostri rappresentanti si è formalizzato con questa richiesta, che segue tutti gli altri interventi volti ad evitare l'aumento di tali prezzi, come quelli in Adisurc, quando i prezzi inizialmente previsti erano più alti di quelli adottati ora. Considerate le decisioni assunte dalla Regione e dall’ente regionale per il Diritto allo Studio, i nostri rappresentanti hanno ritenuto opportuno informare l’Ateneo degli aumenti e delle sue ricadute sulle tasche degli studenti, chiedendo di intervenire con soluzioni alternative", fa sapere Rete Universitaria Nazionale di Salerno.

Gli aumenti

Gli studenti, in particolare, hanno attenzionato l'aumento che riguarda gli studenti non soggetti ad esenzione, in particolare nella prima categoria (studenti idonei non assegnatari, studenti stranieri apolidi, rifugiati politici o provenienti da Paesi in via di sviluppo o in stato di belligeranza), da 2 a 2,50 euro per un pasto tradizionale, da 1,50 a 2 euro per quello alternativo. Nella seconda categoria (studenti non idonei al concorso per le borse di studio, studenti sospesi nelle graduatorie e studenti Ersamus) il pasto tradizionale aumenta da 3 a 3,50 euro, quello alternativo da 2,50 a 3 euro. Contestualmente nella terza categoria (studenti in possesso di un Isee da con valore superiore a 27.000 euro e/o Ispee superiore a 58mila euro, studenti non in possesso di attestazione Isee), si passa da 3 euro a 4,30 euro per il pasto tradizionale, mentre per il pasto alternativo da 2,50 euro a 4.00.