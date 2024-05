Accoglienza ed integrazione: il progetto "Autismo – Un impegno condiviso"

L'ambito territoriale S5 in collaborazione con l'Asl di Salerno ha lanciato il progetto "Autismo – Un impegno condiviso", un'iniziativa voluta per creare una rete di accoglienza specializzata per persone con disturbi dello spettro autistico. L'obiettivo è formare gratuitamente professionisti, commercianti e operatori nei settori dello sport, della cultura e dell'intrattenimento, per garantire un'accoglienza adeguata e competente.

Le candidature

I candidati interessati, come comunicato dall'assessore Paola De Roberto, possono presentare la loro candidatura entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio, utilizzando l'indirizzo email certificato protocollo@pec.comune.salerno.it. Tutte le informazioni necessarie, inclusi il bando completo e il modulo di domanda, sono disponibili sul sito del Piano Sociale di Zona Ambito S5 e del Comune di Salerno.